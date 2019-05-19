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Бахматюк призвал Гонтареву не прятаться в Лондоне и вернуться в Украину

воскресенье, 19 мая 2019, 15:53
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Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк призвал экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву приехать в Украину для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны.

Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрлендфарминг", сообщает Depo.ua.

"На коференции "Game of Thrones: Final Season?", которую проводила инвестиционная компания Concorde Capital, Бахматюк заявил, что "Гонтарева нанесла ущерб экономике Украины не менее чем Путин". Другие спикеры отметили, что как минимум половина банков, были выведены с рынка во времена правления Гонтаревой, были ликвидированы незаконно. Более того, по оценкам наблюдательного совета НБУ, потери государства от непродуманной политики правления НБУ периода Гонтаревой, составили 38% ВВП страны", - говорится в заявлении.

В то же время, представители "Укрлендфарминга" считают, что Гонтарева и ее окружение планирует провести грязную пиар-кампанию против Олега Бахматюка и к этому может быть привлечено (сознательно или бессознательно) руководство Национального банка Украины.

"Поэтому мы подчеркиваем следующее: Уже прошло больше года с того момента, как Олег Бахматюк предложил реструктуризировать долги его ликвидированных банков, но к сожалению, руководство НБУ сделало все от себя возможное, чтобы не сесть за стол переговоров. Тем самым, государство Украины теряет значительные средства из-за "особую" позицию руководства НБУ. Мы призываем Валерию Гонтареву не прятаться в Лондоне и приехать в Украину, для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Бахматюк по-прежнему "придерживается политики открытости и прозрачности и готов принять участие в дискуссии".

"Наша позиция - это конструктивный диалог, при котором все стороны имеют возможность высказаться. Конечная цель, которую мы преследуем - благосостояние украинцев, и не только тех 30 тысяч, которые работают в нашем холдинге, но и миллионов других, на улучшение благосостояния которых могут уйти средства, Олег Бахматюк хочет и готов вернуть, - говорится в заявлении.

Напомним, народный депутат от БПП Вадим Денисенко заявил, что планирует вместе с другими народными избранниками обратиться в НАБУ с требованием открыть уголовное производство против Гонтаревой за развал банковской системы.

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