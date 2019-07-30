​ПриватБанк распродает нефтебазы по всей Украине: названы цифры

ПриватБанк (Киев) выставил на продажу через OpenMarket (ГП "сетах") семь нефтебаз в рабочем состоянии общей стоимостью 1059000000 грн, сообщила пресс-служба "сетах".

"Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению, все - в рабочем состоянии", - уточняется в пресс-релизе.

Согласно ему, предлагаются нефтебазы в четырех областях - Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской.

Как сообщает пресс-служба, в Хмельницкой области на аукцион выставлены две нефтебазы по стартовой цене 346 680 000 грн и 147 560 000 грн соответственно, в Кировоградской обл. - три нефтебазы за 155 750 000 грн, 116 530 000 грн и 100 560 000 грн соответственно. В Житомирской области стартовая цена выставленной на продажу нефтебазы составляет 100 860 000 грн, в Сумах - 4560000 грн.

Согласно данным OpenMarket, ПриватБанк 1 июля реализовал на аукционе три нефтебазы в Сумской области: в областном центре - за 1900000 грн при стартовой цене 0830000 грн, в Шостке и Бурынь - по стартовой цене 2260000 грн и 1, 73 млн грн соответственно.

Как сообщал "Апостроф", Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости ООО "Приватофис", который был наложения принял этого же суда по ходатайству Генпрокуратуры.