​Суд отложил рассмотрение иска Коломойского по "Приватбанку": названа новая дата

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 1 октября в процессе рассмотрения по сути иска бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и бывшими владельцами финучреждения. Следующее заседание назначено на 14:00 1 октября.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева сегодня, 24 сентября, начал рассмотрение иска экс-акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Заседание суда началось в 10:30 и проходило в закрытом режиме.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 13 мая отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым по иску бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd было отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" накануне его вывода с рынка.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

