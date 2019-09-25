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​В Эстонии нашли мертвым экс-банкира, подозреваемого в отмывании денег из России: фото

среда, 25 сентября 2019, 18:20
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Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе, пропавший 23 сентября, найден мертвым в Таллине.

Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, тело Рехе нашли в саду его же дома.

56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в понедельник. Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знали, где он теперь может находиться.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности.

"Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.

К поискам Рехе были привлечены более 50 человек, которые искали его в окрестностях дома и прочесывали близлежащий лес.

Банк, которым руководил Рехе, обвиняют в проведении сомнительных операций, в том числе — по отмыванию денег нерезидентов-россиян. По делу задержаны десять бывших сотрудников банка, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 миллионов евро.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", появились детали скандала с отмыванием денег Кремля в Danske Bank. Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.

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