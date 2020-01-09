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Требуют отменить: в скандалах вокруг национализации "ПриватБанка" произошел новый поворот

четверг, 09 января 2020, 14:32
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Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Александр Дубилет через суд обжаловал национализацию банковского учреждения.

Об этом сообщает Finbalance.

Производство по иску бывшего главы правления к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "ПриватБанку" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года. До перехода учреждения в государственную собственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

Отметим, Александр Дубилет – это отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в "Приватбанке" и занимал должность IT-директора.

Напомним, что "ПриватБанк" был создан в 1992 году Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. На момент национализации в конца 2016 года он был крупнейшим финансовым учреждением Украины. Решение о национализации банка было принято 18 декабря 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц относительно Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, вероятно, находятся в их собственности или под их контролем.

Как сообщал "Апостроф" ранее,Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврате "ПриватБанка" бывшему владельцу, украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

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