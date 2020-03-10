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Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ

вторник, 10 марта 2020, 16:30
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Альфа-Банк Украины 10 марта подключился к системе BankID Национального банка Украины, что позволит клиентам банка пользоваться упрощенной системой идентификации на порталах государственных услуг и сервисов, среди которых Единый портал административных услуг приложение "Дія".

Об этом говорится на сайте банка.

BankID открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений, среди которых: Единый государственный портал административных услуг, Миграционная служба, Центры предоставления админуслуг, онлайн-сервис государственных услуг "Дія" Единая система местных петиций и др.

Чтобы воспользоваться BankID, клиентам Альфа-Банка необходимо:

выбрать "Войти через BankID" в поле идентификации на сайте организации или сервиса;

в следующем окне выбрать Альфа-Банк Украина;

ввести свой логин и пароль от онлайн-банка (единые для интернет-банкинга My Alfa-Bank и мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine).

Во время авторизации с помощью BankID, клиент дает согласие на передачу персональной информации, которую ранее предоставил банку, учреждении, на портале которого проходит регистрацию, а именно: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный номер, адрес по месту регистрации, номер телефона, адрес электронной почты.

BankID - простой и надежный способ верификации для доступа к услугам госучреждений, который позволяет сэкономить время, избежать регистрации на каждом отдельном портале и необходимости посещать госслужбы с пакетом документов.

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