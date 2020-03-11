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НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ

среда, 11 марта 2020, 18:04
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В "Проминвестбанк" могут ввести ВА и признать банк неплатежеспособным из-за его продажи 4 марта на закрытом аукционе ПФТС без предварительного соглашения Национального банка, сообщил источник близкий к правлению НБУ.

Об этом пишет "КП в Украине".

Ранее в НБУ заявили, что не согласовывали продажу акций "Проминвестбанка".

"Лицо, которое приобрело акции без согласования с НБУ, могут лишить права голоса и оштрафовать, а структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

4 марта Министерство юстиции реализовало 99,8% акций "Проминвестбанка" на бирже ПФТС, имя покупателя не раскрывается.

В то же время, Базельские требования к прозрачности структуры собственности предусматривают введение ВА администрации в банк, где произошли изменения в существенном участии (более 10%), и признание его неплатежеспособности. Лицо, приобретшее "Проминвестбанк" также подпадает под санкции и должно уплатить 10% от суммы сделки в качестве штрафа.

По информации американского инвестиционного ресурса Seeking Alpha, если Министерство юстиции, которое занималось арестом и реализацией "Проминвестбанка" не признает сделку неправомерной, под штрафные санкции может попасть и правительство Украины.

Так, "Проминвестбанк" был взыскан в пользу группы "Приват" по решению апелляционного суда Киевской области как собственность Российской Федерации, в счет утерянных в Крыму активов.

Однако по двум решениям Стокгольмского арбитража, арест "Проминвестбанка" Минюстом Украины был незаконным. В частности, теперь Россия сохраняет право взыскать с Украины полную рыночную стоимость Проминвестбанка, собственный капитал которого состоянием на 3 квартал 2019 года составлял почти $160 млн, при всего $11 млн, полученных при торгах 4 марта.

Ответчиком по иску "Внешэкономбанка", несмотря на то, что деньги от реализации арестованного "Проминвеста" получила группа "Приват" - выступит Министерство юстиции Украины.

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