Валюта упала: Нацбанк обновил курс гривны на выходные

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,56 гривен за евро, что на 52 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Отметим, что официальный курс евро на понедельник, 6 апреля, установлен на таком уровне: 29,5601 гривен за евро (-0,5211 грн). При этом курс евро на 3 апреля составляет 30,0812 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины в пятницу, 3 апреля, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

Как сообщалось, ранее в НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.