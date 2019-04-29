Украина увеличила расходы на армию: сколько потрачено на военные нужды

Украина по итогам 2018 года заняла 39 место в рейтинге по расходам на военные нужды, всего она потратила 4,8 млрд долларов на укрепление обороны за год.

Об этом сообщается в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В документе отмечается, что Соединенные Штаты Америки тратят наибольшее количество средств на оборонные нужды – 649 млрд долларов в год, и ежегодно этот показатель лишь растет. По сравнению с 2017 годом США нарастили затраты на армию на 5%.

Второе место в рейтинге у Китая – 250 млрд долларов на армию в год, в пятерке также Индия, Саудовская Аравия и Франция.

Россия, впервые с 2009 года, не вошла в топ-5 стран по затратам на военные нужды, их зафиксированный объем военных расходов – 61,4 млрд долларов.

Самый стремительный рост в рейтинге SPIRI отмечен у Турции – расходы на армию в стране составили 19 млрд долларов, рост на 24%.

Как сообщал "Апостроф", ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Украине следует минимум в два раза увеличить затраты на перевооружение в армии, чтоб достичь уровня стран-соседей из Евросоюза.