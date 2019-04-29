RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Экономика

Выборы президента 2019

Новости

29 апреля

18:24
Подарок на Пасху: появились обнадеживающие данные о ситуации на Донбассе
18:05
Украина увеличила расходы на армию: сколько потрачено на военные нужды
18:02
В Киеве маршрутка попала в серьезное ДТП: новое видео с места ЧП и данные о состоянии пострадавших
17:59
В Польше таксист намеренно сбил украинца: фото, видео и подробности инцидента
17:53
Президент "Динамо" скандально высказался о чемпионской гонке с "Шахтером"
17:40
У Путина озвучили новую абсурдную идею по объединению РФ и Украины
17:35
Россия приняла громкое решение о транзите украинских товаров в Азию
17:27
Фантастические скидки: сеть впечатлила пасхальная "акция" в супермаркете Киева
17:02
Пьяным море по колено: в России нетрезвая бабушка едва не убила своего внука
16:58
Опасно для жизни: в Украине сделали важное замечание о выдаче на Донбассе паспортов РФ
16:55
В России оконфузились с плакатами к 9 мая: опубликованы фото
16:48
В Украине в Поливальный понедельник устроили водные битвы: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина увеличила расходы на армию: сколько потрачено на военные нужды

понедельник, 29 апреля 2019, 18:05
переглянути новину українською

Украина по итогам 2018 года заняла 39 место в рейтинге по расходам на военные нужды, всего она потратила 4,8 млрд долларов на укрепление обороны за год.

Об этом сообщается в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В документе отмечается, что Соединенные Штаты Америки тратят наибольшее количество средств на оборонные нужды – 649 млрд долларов в год, и ежегодно этот показатель лишь растет. По сравнению с 2017 годом США нарастили затраты на армию на 5%.

Второе место в рейтинге у Китая – 250 млрд долларов на армию в год, в пятерке также Индия, Саудовская Аравия и Франция.

Россия, впервые с 2009 года, не вошла в топ-5 стран по затратам на военные нужды, их зафиксированный объем военных расходов – 61,4 млрд долларов.

Самый стремительный рост в рейтинге SPIRI отмечен у Турции – расходы на армию в стране составили 19 млрд долларов, рост на 24%.

Как сообщал "Апостроф", ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что Украине следует минимум в два раза увеличить затраты на перевооружение в армии, чтоб достичь уровня стран-соседей из Евросоюза.

Новости

29 апреля

18:24
Подарок на Пасху: появились обнадеживающие данные о ситуации на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджет вымогательства

Без реформ и инвестиций: за счет чего будет расти экономика Украины в 2018 году

Контроль над расходами украинцев: каким будет новый Госбюджет

У Гройсмана взялись за планы Азарова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: