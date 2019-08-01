​Украинская казна внезапно пополнилась на внушительную сумму

В июле 2019 года остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа). Таким образом, за последний месяц остаток средств в государственной казне увеличился почти в четыре раза.

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта - 8,196 млрд гривен, а максимальный - 48,968 млрд гривен - на 1 августа.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен. А в 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

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