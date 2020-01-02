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В Украине повысят зарплаты учителей: сколько будут получать педагоги

четверг, 02 января 2020, 12:36
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Стало известно, что уже в этом году заработные платы педагогов вырастут на 9%.

Об этом говорится в Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Молодой учитель, который зарабатывает 5,4 тыс грн в месяц, будет получать 5,9 тыс грн, а зарплата опытного учителя со стажем 30 лет возрастет с 8,18 тыс грн до 8,9 тыс грн.

Также планируется выплата поддержки молодых учителей.

Учителя со стажем до десяти лет получат выплату в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2020 - почти 21 тыс грн. Предполагается, что эту выплату получат 73,9 тыс педагогов.

Напомним, что в новом 2020 году зарплата вырастет на 10%, а гривна будет продолжать укрепляться.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 27 декабря на заседании Кабминачиновники позволили украинцам самостоятельно решать, на карту какого банка получать зарплату.

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