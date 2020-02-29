В Украине назвали города с наибольшим ростом зарплат: опубликован рейтинг

Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце зафиксировали в Киеве – 15787 гривен, а самый низкий в Тернопольской области – 8181 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейская правда".

При этом, самые высокие зарплаты в январе получили работники финансового сектора - в среднем 20080 гривен. Также высокими были зарплаты в сфере IT - в среднем 17941 гривен в месяц.

В то же время самые низкие средние заработки были у медиков (7297 гривен в месяц) и у работников гостиниц и ресторанов (в среднем 7395 гривен в месяц).

Кроме того, наибольший рост средней зарплаты в январе по сравнению с январем 2019 года наблюдался в Николаевской области (22,7%), Ровенской области (19,5%), Хмельницкой области (18,9%), Львовской и Кировоградской областях (18,8%), Сумской области (18,7%) и Черниговской области (18%).

Как сообщалось, ранее стало известно о том, сколько получают лидеры "Слуги народа" и другие депутаты Верховной Рады.

Подробнее о том, почему без зарплат за февраль может остаться немало работников бюджетной сферы, читайте в материале "Апострофа": Без зарплат и стипендий: как Минфин создал много­миллиардную "дыру".