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​НБУ резко укрепил гривну: официальный курс

четверг, 06 июня 2019, 10:39
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Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился ниже отметки в 27 гривен/$1.

На 6 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2693,0098 грн за $100;

3031,5211 грн за 100 евро;

На 5 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2720,6934 грн за $100;

3059,1477 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар подешевел на 27 копеек, евро - на 28 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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