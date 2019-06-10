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Что происходит с долларом и евро в обменниках: фото

понедельник, 10 июня 2019, 12:01
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Курс гривны в украинских обменниках снижается по отношению к американскому доллару и евро.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

В понедельник, 10 июня, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,48 грн, за евро - 29,80 грн, 10 российских рублей - 4,01 грн.

Купить доллар можно было за 26,55 грн, евро - 29,90 грн, 10 рублей - 4,05 грн.

В пятницу, 7 июня, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,45 грн, за евро - 29,75 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн.

Купить доллар можно было за 26,78 грн, евро - 30,10 грн, 10 рублей - 4,05 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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