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​Гривна укрепляется: актуальный курс НБУ

четверг, 20 июня 2019, 09:26
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Курс гривны к американскому доллару и евро за минувшие сутки укрепился.

На 20 июня Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2633,4256 грн за $100;

2951,2801 грн за 100 евро;

На 19 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2638,8427 грн за $100;

2952,0733 грн за 100 евро;

Таким образом, доллар потерял в цене 5 копеек, евро - 1 копейку.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.

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