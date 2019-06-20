​Гривна укрепляется: актуальный курс НБУ

Курс гривны к американскому доллару и евро за минувшие сутки укрепился.
На 20 июня Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2633,4256 грн за $100;
2951,2801 грн за 100 евро;
На 19 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2638,8427 грн за $100;
2952,0733 грн за 100 евро;
Таким образом, доллар потерял в цене 5 копеек, евро - 1 копейку.
О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.