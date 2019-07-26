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​Что происходит с гривной перед выходными: свежие цифры от НБУ

пятница, 26 июля 2019, 09:11
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Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется в пятницу.

На 26 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2548,7337 грн за $100;

2832,9175 грн за 100 евро.

На 25 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2551,6300 грн за $100;

2842,5158 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 3 копейки, к евро - на 10 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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