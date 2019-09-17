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​Доллар растет к гривне и евро: официальный курс от НБУ

вторник, 17 сентября 2019, 09:47
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Курс американского доллара по отношению к украинской гривне и евро за минувшие сутки ощутимо укрепился.

На 17 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2477,1443 грн за $100;

2732,5379 за 100 евро;

На 16 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2471,0681 грн за $100;

2741,8972 грн за 100 евро;

Таким образом, курс гривны к доллару опустился на 6 копеек, а к евро - укрепился на 9 копеек.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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