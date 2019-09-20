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​Что происходит с гривной перед выходными: фото обменника Киева

пятница, 20 сентября 2019, 16:05
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Курс украинской гривны в обменниках Киева по отношению к американскому доллару ощутимо укрепляется в пятницу, 20 сентября.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,40 грн, за евро - 26,90 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Купить доллар можно за 24,50 грн, евро - 27,00 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

В понедельник,16 сентября в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,78 грн, за евро - 27,33 грн, 10 российских рублей - 3,75 грн.

Купить доллар можно за 24,85 грн, евро - 27,44 грн, 10 российских рублей - 3,80 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

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