Курс в обменниках Киева: доллар "отвоевывает" позиции​

Курс украинской гривны в обменниках Киева пошел на снижение.

Об этом свидетельствует фото, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар дают 24,10 грн, за евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.

Купить доллар можно за 24,20 грн, евро - 26,53 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Вчера, в среду, 25 сентября, за один доллар давали 24,00 грн, за евро - 26,30 грн, 10 российских рублей - 3,70 грн.

Купить доллар можно было за 24,05 грн, евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".