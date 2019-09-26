RU  UA

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Валютный рынок

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

15:29
Ястремская - Квитова - 0-2: результат матча
15:26
Без украинского полуфинала: Ястремская проиграла на турнире в Китае
15:25
В Киеве образовался гигантский затор: карта и впечатляющее фото
15:18
Кабмин "временно" продлил полномочия налоговой милиции: в чем суть
15:15
Свитолина - Риск: онлайн видео трансляция матча
15:07
Брэду Питту приписали новый роман: правдивы ли слухи
15:05
Экс-глава НКРЭКУ заявил об угрозах членам регулятора со стороны протестующих работников заводов Коломойского
14:55
"Черные выходные" на дорогах: в Украине собрались менять правила перевозок
14:36
Братья не делятся: Винник появился в "мирной акции" топ-артистов РФ - в сети волна гнева
14:31
Пошел убивать с приклеенной бородой: в Николаеве ревнивец напал с ножом на возлюбленную
14:18
В речи Зеленского в ООН нашли "зраду" про войну на Донбассе: в сети волна гнева
14:16
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II объявила о помолвке: кто станет мужем принцессы Беатрис
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Курс в обменниках Киева: доллар "отвоевывает" позиции​

четверг, 26 сентября 2019, 14:12
переглянути новину українською

Курс украинской гривны в обменниках Киева пошел на снижение.

Об этом свидетельствует фото, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар дают 24,10 грн, за евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.

Купить доллар можно за 24,20 грн, евро - 26,53 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Вчера, в среду, 25 сентября, за один доллар давали 24,00 грн, за евро - 26,30 грн, 10 российских рублей - 3,70 грн.

Купить доллар можно было за 24,05 грн, евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма"

Курс гривны на осень: будет рост доллара, но есть нюансы

Гривна на качелях: чего ждать от курса нацвалюты в ближайшие дни

Гривна бьет рекорды последних лет: в какой валюте хранить сбережения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: