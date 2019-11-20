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Доллар начинает дорожать: Нацбанк резко изменил курс валют 20 ноября

среда, 20 ноября 2019, 10:17
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Фото: drepr.info

Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на среду, 20 ноября.

Об этом сообщает НБУ.

Доллар США подорожал на 7 копеек и стоит 24,20 грн.

Официальный курс евро - 26 гривен 81 копеек.

Во вторник, 19 ноября, котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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