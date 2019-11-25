Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс валют после выходных

В понедельник, 25 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар США подешевел на 3 копейки и стоит 24,16 грн; евро подешевело на 11 копеек - до 26,72 грн.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд дал такой прогноз по курсу доллара для Украины: 2019 год - 26,75 грн, 2020 год - 27,72 грн, 2021 год - 28,70 грн, 2022 год - 29,67 грн, 2023 год - 30,64 грн, 2024 год - 31,61 грн.

В то же время топ-менеджеры украинских компаний, ежеквартальный опрос которых традиционно провел Нацбанк, прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев доллар в Украине будет стоить 27-28 гривен.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.