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Гривна укрепляется: курс валют в Украине после выходных

понедельник, 02 декабря 2019, 08:29
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Фото: rbc.ua

В понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепилась по отношению к доллару США на семь копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,97 грн.

Гривна к евро укрепилась на 12 копеек - с 26,45 грн за евро до 26,33. Курс гривны по отношению к российскому рублю повысился до 3,74 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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