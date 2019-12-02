Гривна укрепляется: курс валют в Украине после выходных

В понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепилась по отношению к доллару США на семь копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,97 грн.

Гривна к евро укрепилась на 12 копеек - с 26,45 грн за евро до 26,33. Курс гривны по отношению к российскому рублю повысился до 3,74 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).