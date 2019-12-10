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Нацбанк обновил курс валют на 10 декабря: свежие данные

вторник, 10 декабря 2019, 08:17
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Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на вторник, 10 декабря, - официальный курс гривны к доллару повысился на три копейки, к евро - на девять копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,69 грн. Гривна к евро укрепилась на девять копеек - с 26,32 грн за евро до 26,23. Курс гривны по отношению к российскому рублю остался прежним: 3,72 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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