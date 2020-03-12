Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 12 марта

В четверг, 12 марта, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает падать, причиной чего, по мнению экспертов, может быть "черный понедельник" и паника вокруг введения карантина из-за коронавируса.

Свежий курс валют обнародован на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США опустился на 31 копейку: с 25,31 грн за доллар до 25,62 грн. Гривна к евро подешевела на 25 копеек - до 29,05 грн за евро. 10 российских рублей стоят 3,58 грн.

Стоит отметить, что старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует дальнейший рост курса доллара относительно гривны.

Как сообщал "Апостроф", финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего.

Читайте об этом детальнее в материале: Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.