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Гривна начала "выздоравливать"? Свежий курс доллара в Украине

пятница, 20 марта 2020, 22:50
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Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 23 марта на уровне 27,73 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 (на 20 марта - 30,09 гривни).

Также в пресс-службе Нацбанка заявили, что спрос на валюту постепенно уменьшается.

"Сегодня мы провели вторую операцию по обмену наличного евро в безналичный для подкрепления касс банков. Лишь два банка подали заявки на 6,2 млн евро при объявленном объеме в 200 млн евро. В последние дни население стало меньше покупать валюту - как наличную, так и онлайн. Например, вчера предложение и спрос населения на валюту были полностью сбалансированы", - добавили в регуляторе.

Подробнее о прогнозах на курс доллара читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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