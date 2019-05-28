​Что происходит с гривной в обменниках: появилось фото

Курс гривны в украинских обменниках незначительно укрепляется по отношению к американскому доллару во вторник, 28 мая.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,23 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,00 грн.

Купить доллар можно было за 26,28 грн, евро - 29,43 грн, 10 рублей - 4,03 грн.

В пятницу, 24 мая, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,30 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,00 грн.

Купить доллар можно было за 26,45 грн, евро - 29,55 грн, 10 рублей - 4,04 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.