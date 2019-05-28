​Гривна всерьез подвинула доллар и евро: актуальный курс валют

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к американскому доллару.

На 28 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2632,5682 грн за $100;

2947,9499 грн за 100 евро.

На 27 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2647,4780 грн за $100;

2961,7336 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара вырос на на 15 копеек, курс евро - на 29 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.