​В Украине указали на важный нюанс с "подарком" от ЕС на миллиарды евро

Украина не использовала или неэффективно использовала финансовую помощь, предоставленную Евросоюзом, на общую сумму в 8 млрд евро.

Об этом “Апостроф. Экономика” рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Данные средства не являются безвозмездной помощью, отметил эксперт.

"Это - не подарок, никакой не "План Маршалла", по которому нам дают деньги бесплатно", - сказал Фурса.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, помимо достаточно дешевого кредитного ресурса, именуемого макрофинансовой помощью, которая идет на покрытие дефицита государственного бюджета Украины, Европейский Союз дает нашей стране деньги, предназначенные на реализацию конкретных программ.

"В большей части это – кредитный ресурс, но это - дешевый кредитный ресурс. Это – не долги, которые делает Министерство финансов на внешних рынках почти под 10% годовых", - сказал эксперт.

Напомним, что в марте 2019 года Министерство финансов Украины разместило 10-летние еврооблигации на $350 млн под 9,75%.

Подробнее читайте в материале "Апостроф. Экономика" - Украина не использовала миллиарды помощи ЕС: в чем причина.