Сколько стоит отправить ребенка в школу: опубликованы цифры

Одежда, обувь, ранец, канцтовары и учебники в этом году обойдутся не менее 6,4 тыс. гривень. Это примерно на 10−15% дороже по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает "Новое время".

Спрос на товары для школы повышается после 20 августа, когда семьи возвращаются из отпусков, рассказала директор ТРЦ Sky Mall Юлия Ванченко.

"Раньше сделать покупки не удастся, поскольку магазины завозят новые коллекции с середины августа", - говорит она.

Магазины не предоставляют скидки на одежду и обувь перед первым сентября, говорит PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

"Сезон только стартовал, поэтому покупать все вещи придется по полной стоимости", - добавляет она.

Некоторые магазины проводят промо-акции. Например, при покупке пары брюк и рубашки родители получают скидку, в размере 10% на пиджак. Это делается для того, чтобы мотивировать родителей как можно больше товаров приобрести в конкретном магазине.

Самая высокая статья затрат — одежда и обувь. Средняя стоимость пары брюк или рубашки составляет 300 грн, платья — 360 грн, юбки — 500 грн. За комплект одежды придется выложить примерно 1,4 тыс. грн. Отдельная статья затрат — обувь. Туфли стоят 550 грн, а небрендовые кроссовки — примерно 400 грн за пару. Спортивную форму — штаны, футболку и куртку — в киевских магазинах можно купить за 500 грн.

Средняя стоимость комплекта учебники и тетради на одного ребенка составляет 2 тыс. грн в год. Дополнительно придется купить 20 тетрадей (50 грн), дневник (75 грн) и набор различных принадлежностей — карандаши, фломастеры, ручки, клей, обложки на учебники (350 грн). Цены на школьные рюкзаки стартуют от 300 грн до 1,5 тыс. Средняя стоимость обычного портфеля — 450 грн, а ортопедического — 900 грн.

"Большинство родителей предпочитают не экономить на ранцах, поэтому готовы платить за них около 1 тыс. грн", — говорит Татьяна Атаджанова.

Различные "наборы для творчества", куда входит пластилин, наборы для вышивания, шитья и аппликаций обойдутся родителям в 500 грн.

В среднем за год стоимость полного комплекта одежды, обуви к 1 сентября и школьных предметов за последний год выросла на 10−15%.

По подсчетам НВ Бизнес, подготовка одного школьника к учебному процессу обойдется в среднем в 6,4 тыс. грн. Это немало. Средняя официальная заработная плата по Украине, по информации Государственной службы статистики, в июне составила 10,8 тыс. грн в месяц.

Юлия Ванченко из Sky Mall говорит, что сэкономить при выборе одежды можно, отдавая предпочтение украинским производителям, которые выпускают недорогую и качественную продукцию. В среднем цены на нее на 20−30% ниже по сравнению с брендовой, а приобрести ее можно на школьных ярмарках. Тоже самое касается и канцтоваров.

Многие родители приобретают одежду для учеников на зарубежных сайтах с доставкой в Украину, где цены в среднем в два-три раза ниже. Например, если в Киеве блузка для девочки стоит 600 грн, то на зарубежном ресурсе, подобном АliЕxpress, ее можно приобрести за 200 грн, стоимость доставки в Украину вряд ли превысит 100 грн.

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