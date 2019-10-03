ОВГЗ - отличный фундамент для строительства полноценного фондового рынка в Украине - CEO Freedom Holding

Тенденции на украинском фондовом рынке говорят о том, что многолетняя стагнация закончилась, и он перешел к этапу роста, при этом драйвером изменений стала торговля ОВГЗ, в том числе, среди физических лиц.

Об этом заявили эксперты в ходе мероприятия EBA Expert Talk: "Рынок ценных бумаг, реалии и перспективы", организованного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с компанией Freedom Finance Ukraine.

Руководитель Управления депозитарной деятельности НБУ Андрей Супрун отметил, что c 2008 года фондовый рынок находился в упадке, но ситуация начала меняться.

"В последние два-три года мы видим постепенное возрождение фондового рынка, что связано прежде всего с сегментом государственных ценных бумаг. Конечно, рано говорить о значительном объеме рынка акций, корпоративных облигаций, инвестиционных сертификатов, это уже следующий этап развития. Пока именно государственные ценные бумаги выступают своеобразным локомотивом фондового рынка. Они интересны и иностранным, и локальным инвесторам, в том числе населению", - рассказал Супрун.

По его словам, граждане Украины начинают доверять этим ценным бумагам. И это также важно для формирования доверия к другим инструментам фондового рынка.

"К началу 2017 года физлица-резиденты имели портфель ОВГЗ около 100 млн грн, к началу 2018 года уже 1,5 млрд, через год, к началу 2019 года - 6 млрд грн. За 9 месяцев текущего года портфель физических лиц в долговые инструменты правительства - ОВГЗ уже был увеличен до рекордной суммы - около 10 млрд грн, - подчеркнул он. При этом Супрун сообщил, что портфель физических лиц пока составляет только 1,23% от общего размера внутреннего рынка ОВГЗ и имеет серьёзные перспективы роста. К примеру, серьезным стимулом для его развития может стать ожидаемый запуск продажи государственных облигаций для частных инвесторов через онлайн-каналы.

Позитивные тенденции, лояльность налогового законодательства и готовность государства развивать рынок привлекает ведущих зарубежных игроков, один из которых - компания Freedom Finance Ukraine, входящая в инвестиционный холдинг Freedom Holding CORP (FRHC) из США.

"Freedom Holding CORP работает в Евросоюзе, на территории постсоветского пространства. Мы являемся крупнейшими брокерами в странах присутствия. За время работы холдинг активно участвовал в развитии рынков во многих странах, например, в Казахстане, где сформирован один из самых ликвидных рынков на постсоветском пространстве. В Казахстане мы являемся игроком с долей рынка в 60%", - рассказал основатель и генеральный директор FRHC Тимур Турлов.

По его словам, в Украине фондовый рынок уникальным образом может продемонстрировать значительный скачок в развитии, получив для этого все условия.

"Важным элементом является выравнивание регуляторных дисбалансов, когда у людей появляется возможность доступа на фондовый рынок. В Украине это есть, как и ряд других вещей, которые создают преференции для развития - правильное регулирование, отсутствие налоговых барьеров… Рынок очень редко развивается самостоятельно и зачастую требует большого усилия со стороны рыночных регуляторов и игроков - брокеров и инвестиционных банков… Ценные бумаги не покупают, а продают и сложно ждать, что инфраструктура заработает сама по себе", - подчеркнул Турлов.

Создание подобной инфраструктуры, по словам Турлова является одной из основных задач Freedom Finance Ukraine для сотрудничества с властью. Для этого необходимо решить ряд проблем, среди которых установление доверия инвесторов к инструментам фондового рынка, а также повышение финансовой грамотности.

"Чтобы люди приходили на этот рынок, они должны чувствовать себя защищенными и понимать выгоду. Должна возникнуть культура доверия к рынку, когда есть позитивный опыт взаимодействия с инструментами, без кризисов и недобросовестных действий со стороны игроков и посредников", - отметил Турлов.

Благодаря развитию рынка ОВГЗ и политике государства, в Украине уже формируется нужный уровень доверия к инвестиционным инструментам.

"Есть интерес зарубежных инвесторов и граждан и юридических лиц-резидентов. Рынок развивается - есть прямые налоговые стимулы. В отличие от вкладов в банки, это (вложение в государственные ценные бумаги, - ред.) возможность получить гарантию государства без ограничений по сумме и льготу на уплату личного подоходного налога… На фундаменте рынка гособлигаций возникнет рынок премиального корпоративного долга, рынок акций крупнейших корпораций Украины. На фундаменте крупных корпоративных заемщиков - рынок средних заемщиков, рынок голубых фишек и другие. Но чтобы этот рынок зажил, чтобы стал добросовестным и прозрачным - нам важно получить достаточно широкий фундамент. Сейчас, объективно, очень рационально для нас этот рынок развивать", - сказал CEO FRHC Турлов.