Определился второй участник чемпионата Европы

В субботу, 12 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определился второй участник предстоящего первенства Европы - сборная Италии.
Приводим вашему вниманию все результаты 12 октября:
Группа D
Грузия - Ирландия 0:0
Дания - Швейцария - 1:0
Гол: Поульсен, 84.
Группа J
Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1
Голы: Хайрович, 29; Пьянич, 37 (с пенальти); Пьянич, 58; Ходжич, 73 - Похьянпало, 79.
Италия - Греция - 2:0
Голы: Жоржиньо, 63 (с пенальти); Бернардески, 78.
Лихтенштейн - Армения - 1:1
Голы: Фрик, 72 - Барсегян, 19.
Группа F
Фарерские острова - Румыния - 0:3
Голы: Пушкаш, 74; Митрица, 83; Кешеру, 90+4.
Мальта - Швеция - 0:4
Голы: Даниэльсон, 11; С. Ларссон, 58 (с пенальти); Агиус, 66 (автогол); С. Ларссон, 71 (с пенальти).
Норвегия - Испания - 1:1
Голы: Кинг, 90+4 (с пенальти) - Сауль, 47.
Ранее "Апостроф" сообщал, что определился первый участник Евро-2020.