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Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов

понедельник, 16 декабря 2019, 14:25
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В понедельник, 16 декабря в Украине заработала платформа для интернет-трейдинга от "Фридом Финанс Украина" - компания первой на фондовом рынке возобновила для своих клиентов доступ к торговой системе "Украинской биржи". Платформа позволит комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги, не выходя из дома. Это повысит ликвидность украинского рынка ценных бумаг и вернет интерес инвесторов к украинским эмитентам.

Интернет-платформа "Tradernet" синхронизирована с торговой системой "Украинской биржи" через специальный шлюз, работающий в соответствии с международным протоколом FIX (Financial Information eXchange) - брокеры в онлайн-режиме смогут заниматься биржевыми торгами, а информационные агентства получать информацию о ценах. Тестирование платформы длилось с ноября. Спецификация сообщений, которые поддерживает FIХ, доступна по ссылке.

"Инвесторы давно ждут обновления технологии интернет-трейдинга в Украине. Мы поздравляем коллектив "Фридом Финанс Украина" - они совершили содержательную работу, и очень надеемся, что этот пример в ближайшее время вдохновит других участников фондового рынка", - комментирует Алексей Сухоруков, директор по развитию АО "Украинская биржа".

"Последние полтора года мы наблюдаем накопление отложенного спроса на доступ к биржевым торгам через интернет-трейдинг. Эту услугу ждут, в первую очередь, частные инвесторы. Ее восстановление существенно оживит активность на рынке, повысит его привлекательность и для иностранных инвесторов. В перспективе нескольких ближайших лет я ожидаю значительного увеличения количества зарегистрированных на бирже счетов", - отмечает Марина Машковская, генеральный директор ООО "Фридом Финанс Украина".

Ранее акции холдинга FREEDOM HOLDING CORP. прошли листинг на американской фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC).

ООО "Фридом Финанс Украина" входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины, имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

"Украинская биржа" - ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине. Торги на бирже стартовали в марте 2009 года. С первых месяцев она стала технологическим лидером фондового рынка Украины - первой запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочного рынка.

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