Предприятие "Укроборонпрома" заявило о рекордных контрактах на экспорт

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" (один из спецэкспортеров ГК "Укроборонпром"), заключил новые внешнеэкономические контракты общей стоимостью $337 млн в течение семи месяцев 2019.

Как сообщил руководитель "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас, это рекордный показатель за последние десять лет работы украинского спецэкспортера.

"Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня (семь месяцев 2019) мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации", - отметил Владислав Бельбас.

Напомним, общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $1 млрд на продаже вооружений.

Как заявлял новый глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, госконцерн планирует увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году и достичь показателя 2 миллиарда долл. США в год.

В прошлом году "Спецтехноэкспорт" отчитался о $282,5 млн новых контрактов за 12 месяцев 2018 года, а еще годом ранее, в 2017, - лишь об $114,4 млн новых контрактов.