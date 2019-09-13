Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте ВТО.
Документ предписывает Украине привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
Как сообщал "Апостроф", в заявлении, опубликованном по итогам саммита G7, среди ряда других мировых проблем упоминается Украина и необходимость организации саммита в "нормандском формате".