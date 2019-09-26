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​Сколько денег заробитчане перевели в Украину за полгода: названы впечатляющие цифры

четверг, 26 сентября 2019, 13:15
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За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $5,54 млрд. Это на $254 млн больше объемов аналогичного периода прошлого года.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Так, во втором квартале 2019 года в Украину поступило $2,84 млрд переводов.

Польша остается лидером - за отчетный период из этой страны поступило более $1,9 млрд переводов. Из Чехии с начала года поступило около $505 млн, из России - $498 млн, из США - $458 млн.

За январь-июнь из стран ЕС в Украину переведено 3,65 млрд, а из стран СНГ - $559 млн.

Как сообщал "Апостроф", правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, а также три вида программ для работников-иностранцев.

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