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​"Нафтогаз" готовит выпуск евробондов: подробности

понедельник, 08 июля 2019, 14:21
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НАК "Нафтогаз Украины" 8 июля начнет встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних евробондов в евро. Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Об этом сообщает сайт Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

"Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил на прошлой неделе глава правления НАК Андрей Коболев.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Как сообщал "Апостроф", попытки остановить введение нового энергорынка закончатся провалом - Минэнергоугля.

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