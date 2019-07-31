Россия начала выплату Украине компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Российская Федерация выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.

Как сообщается, "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода "Дружба". В частности, данная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле текущего года.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", возобновление экспорта нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Польшу и Германию после инцидента, связанного с загрязнением сырья хлорорганикой, затягивается.