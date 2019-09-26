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Объемы газа в украинских хранилищах выросли до десятилетнего рекорда

четверг, 26 сентября 2019, 16:13
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Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию 26 сентября достигли 20,1 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в Facebook.

По данным компании, объем в 20,1 млрд кубометров является самым большим показателем на эту дату с 2010 года.

Как отметили в "Укртрансгазе", в связи с достижением расчетных объемов прекращена закачка голубого топлива на шести (из десяти) ПХГ. Сейчас природный газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн кубометров в сутки.

Уже более 288 компаний пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера сохраняют 6,7 млрд куб м газа в режиме "таможенного склада", сообщили в "Укртрансгазе".

Как сообщал "Апостроф", решение по иску НАК "Нафтогаз Украина" к российскому "Газпрому" на 11,58 млрд долларов в Стокгольме должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года.

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