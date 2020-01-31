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Противоречит законодательству ЕС: в Энергосообществе дали НКРЭКУ рекомендацию по оплате за передачу электроэнергии при экспорте

пятница, 31 января 2020, 13:43
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Секретариат Энергетического сообщества рекомендует Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не утверждать изменения в Кодекс системы передачи, предполагающие распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии.

Об этом говорится в письме директора секретариата ЭС Януша Копача, передает "Интерфакс-Украина".

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую тарифную схему с поддержкой Секретариата ЭС", – говорится в письме для глав НКРЭКУ Валерия Тарасюка и Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

Отмечается, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии (трейдеров, поставщиков и производителей) на экспортные объемы противоречит европейскому законодательству. В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров.

Согласно проекту изменений в Кодекс системы передачи, подготовленному НКРЭКУ, предполагается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

НКРЭКУ начала рассмотрение вопроса на заседании 28 января, продолжила 31 января, не приняв решения по итогам и второго рассмотрения.

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