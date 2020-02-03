Остановить давление на отрасль: производители "зеленой" энергии обратились к Зеленскому

В течение последних месяцев украинскую энергетику "лихорадит" из-за новой несбалансированной модели рынка, которую внедрил парламент предыдущего созыва.

Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергии (УАВЭ) к президенту Владимиру Зеленскому из-за давления на производителей "зеленой" электроэнергии и инвесторов.

Как отмечается в обращении, на рынке создается искусственный дефицит средств, а за произведенную электроэнергию перед производителями не рассчитываются, и задолженность перед ними "уже превышает миллиарды". В то же время регулятор НКРЭКУ не пересматривает тарифы, чтобы стабилизировать расчеты.

"Представители правительства и комитета Рады по ТЭК говорят ультиматумами и обнародуют 15 вариант изменений, которые отличаются между собой, что очень странно", - говорится в письме.

В Ассоциации отмечают, что большое количество игроков на рынке имеют кредиты в государственных банках, а также в Европейском банке реконструкции и развития.

"У государственных банков есть возможности объявлять компании неплатежеспособными и забирать их имущество из-за того, что органы центральной власти прямо нарушают данные ими гарантии?", - спрашивают в УАВЭ.

Вместе с тем правительство не утверждает пятилетний план квот на строительство новой генерации.

"Однако Кабмин утверждает очередной миллиард гривен субсидий на выплаты шахтерам", - возмущаются в объединении.

"Господин Президент! Мы добросовестные налогоплательщики и сознательные граждане Украины. На что нас толкает эта атака власти? Текущая ситуация заставит производителей обращаться с судебными исками в юрисдикции ЕС к государству Украина в связи с нарушением условий заключенных контрактов и условий Европейской энергетической хартии. Мы хотим развивать страну, а не спорить с властью!", - говорится в письме.

Как напоминают в УАВЭ, общий объем поддержки сектора возобновляемой энергетики составляет около 5% от общего рынка электроэнергии.

"Наша сфера является абсолютно открытой, привлекая ежегодно тысячи участников и не является врагом государства. Мы понимаем необходимость болезненных изменений и вынуждены идти на потерю миллионов долларов, вложенных в девелопмент новых проектов. Но мы не согласимся на уничтожение сферы, которую создавали тяжелым трудом 11 лет в угоду финансово-промышленным группам, которые контролируют энергетику и медиа", - подчеркивают в УАВЭ.

В письме напоминают, что за 11 лет в возобновляемую энергетику инвестировано около 10 млрд евро, две трети – за последние годы. Если Украина не продолжит реформу энергетического сектора, не будет поддерживать развитие "зеленой" э/э и не сократит долю атомной и угольной генерации, страна "не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира", а проблемы экологии из-за изношенных АЭС и ТЭС будут накапливаться и загрязнять окружающую среду.

В Украинской ассоциации возобновляемой энергии призвали президента уделить лично внимание ситуации, которая сложилась в энергетической сфере.

"Просим о встрече и хотим, чтобы нас услышали", - подчеркивается в обращении.