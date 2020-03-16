Не коронавирусом единым: цены на нефть бьют новые рекорды

В понедельник, 16 марта, стоимость нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель, такое падение является рекордным с 2016 года.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на данные с бирж.

Так, ведущие европейские издания отмечают, что падение нефти Brent продолжилось даже несмотря на снижение ставок Федерального резерва США – американский регулятор пытался "успокоить" рынки, но инициатива по факту провалилась. Причиной паники на рынках называют пандемию коронавирусной инфекции и ценовую войну на нефтяных рынках.

Аналитики утверждают, что на стоимость нефти давят сразу два фактора – падение спроса и рост предложение из-за увеличения добычи и снижения цен со стороны Саудовской Аравии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что резкое падение мировых цен на нефть – так называемый "черный понедельник", привело к тому, что российские олигархи потеряли от 9 млрд до 14 млрд долларов.