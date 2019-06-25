​Вакарчук рассказал, зачем обращался к олигархам

Святослав Вакарчук заявил, что не имеет никакого отношения ни к Виктору Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Об этом лидер партии Голос рассказал в интервью LB.ua.

"Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка", - сказал Вакарчук.

"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форуму YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается", - добавил он.

Что касается частых появлений на телеканалах ICTV, ТРК Украина, 1+1, то Вакарчук ответил, что "надо ходить туда, где нас слышат люди".

Он также сказал, что под "деолигархизацией" он понимает, не призыв "раскулачить олигархов, отобрать у них все и посадить".

"Мы за то, чтобы олигархи не имели определяющего влияния на украинскую политику. Если ты так или иначе влияешь на 5-15% украинского ВВП, то имеешь влияние и на общественное мнение. Олигархи должны быть отстранены от влияния на политические решения. Пусть они занимаются бизнесом", - сказал Вакарчук.

Лидер партии Голос добавил, что должна быть проведена красная линия: "Мы не можем выяснять, что было 20 лет назад, ибо тем самым начнем разваливать украинскую экономику. Но должна быть точка, после которой будет сказано: есть правила, они одинаковы для всех и все на них соглашаются. Государство - брокер этих правил. Если кто-то не готов играть по правилам, то мы идем в суды. Я не верю, что без судебной реформы можно устранить олигархов от власти".

На вопрос о встречах с российским бизнесменом Фридманом Вакарчук ответил, что в последнее время они встречаются "очень редко". "Мы так же вместе в наблюдательном совете музея "Бабьего Яра". И там только и встречаемся", - сказал он.

"Нас объединяет Львов. Ничего больше", - добавил Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", шоумен и кандидат в народные депутаты по списку партии "Голос" Сергей Притула обратился к украинцам и рассказал о своем походе в политику, "ботофермах" и обвинениях в связях с олигархами.