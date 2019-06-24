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Крупный американский автоконцерн продает заводы в России

понедельник, 24 июня 2019, 17:19
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Американский автоконцерн Ford решил продать закрывающиеся заводы в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Речь идет о заводах во Всеволожске (город Ленинградской области – Ред.) и Набережных Челнах (город в республике Татарстан – Ред.).

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком (ВЭБ), поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов будет проводиться через объявление торгов", - сказал министр.

О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.

В 2011 году Ford Sollers (совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского Соллерс) получил кредит ВЭБа на 39,5 млрд рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта СП объявило, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года. Производство в Набережных Челнах, где выпускались Ford Fiesta и Ford Ecosport, и производство двигателей в Елабуге завершилось 3 июня. Во Всеволожске 20 июня прекратилось производство последних автомобилей (выпускались Ford Focus и Ford Mondeo).

По информации российского Коммерсанта, Ford в России будет присутствовать только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). По данным издания, в дальнейшем возможен и полный уход Ford из России.

Как сообщал "Апостроф", Россия изощренно отомстила Грузии из-за антироссийской акции 20 июня, ужесточив проверки качества винной продукции.

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