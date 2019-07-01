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​Полковника Минобороны поймали на воровстве оборонного бюджета

понедельник, 01 июля 2019, 13:28
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Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 млн гривен.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт. На самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство. После того были проведены обыски, во время которых обнаружили ряд документов, связанных с этой "схемой".

"Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к краже других должностных лиц Минобороны", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", обыски, которые 26 июня проводили сотрудники Государственного бюро расследований,проводились в рамках расследования в уголовном производстве по факту закупки должностными лицами Министерства обороны Украины вещевого имущества по завышенной цене.

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