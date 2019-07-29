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​Суд признал банкротом компанию известного нардепа

понедельник, 29 июля 2019, 18:45
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Суд признал банкротом ООО "Амстор" украинского депутата Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 23 июля, передает Finbalance.

13 февраля Центральный апелляционный хозсуд утвердил реестр требований кредиторов компании, включив в него в т.ч. требования "Укрэксимбанка" (124,6 млн грн – четвертая очередь), ПУМБа (91,7 млн грн – четвертая очередь; 28,8 млн грн – шестая очередь), ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (827,3 млн грн – четвертая очередь; 91,4 млн грн – шестая очередь).

Отдельно суд апелляционной инстанции внес в реестр требований кредиторов ООО "Амстор" как требования, обеспеченные залогом имущества должника: "Укрэксимбанка" – 1,52 млрд грн; ПУМБ – 1,74 млрд грн; ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" – 106,9 млн грн.

"Смарт-холдинг" Вадима Новинского позиционирует свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Общая площадь ТЦ – более 190 тыс. кв. м, группа сотрудничает с такими сетями, как "Золотой Век", "Лотос", Kari, "Брокард", "Сильпо", Comfy.

"Компания планирует вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины", – говорится на сайте "Смарт-холдинга".

Вадим Новинский стал совладельцем "Амстора" в 2009 году. В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" Новинского и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) начался корпоративный конфликт.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками около 300-350 млн грн.

В октябре 2015 года суд открыл дело о банкротстве сети "Амстор".

Участниками ООО "Амстор" являлись Smart retail Group Ltd. (44,74%), Mortanto Holdings Ltd. (19,65%), Zemolivien Holdings Ltd. (15%), Pegoline Holding Ltd. (5,61%), Credasta Services Ltd. (5,33%; все – Лимассол, Кипр), а также ООО "Компания по управлению активами "Дельта" (9,67%).

Как сообщал "Апостроф", Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполе.

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