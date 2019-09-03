RU  UA

вторник, 3 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Промышленность

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 сентября

11:40
Актер "Квартала 95" рассказал о замечаниях Зеленского к первому эфиру без его участия
11:33
​Что стало с украинскими предприятиями в оккупированном Крыму за 5 лет: опубликованы цифры
11:32
Появились яркие фотожабы на Зеленского и хит про 3 сентября
11:30
В Украине вынесли приговор россиянину, на чьих руках кровь многих украинских бойцов: фото
11:29
Испанская певица погибла на глазах у толпы из-за взрыва на сцене
11:24
Свитолина - Конта: онлайн видео трансляция
11:20
Устроили засаду: появились детали задержания подозреваемого в резонансном убийстве под Харьковом
10:58
Реальная защита прав потребителя: в КАУ отреагировали на инициативу "кешбек"
10:52
С водкой по жизни: сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России
10:51
Во Львове умер известный журналист: фото
10:49
С водкой по жизни: сети взорвало видео школьного концерта 1 сентября в России
10:37
Свитолина - Конта: прогноз букмекеров и где смотреть четвертьфинал US Open
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что стало с украинскими предприятиями в оккупированном Крыму за 5 лет: опубликованы цифры

вторник, 03 сентября 2019, 11:33
переглянути новину українською

Прокуратура Автономной Республики Крым имеет доказательства "национализации" Россией более 4 тыс. украинских предприятий в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Так, "национализация" предприятий и организаций началась с марта 2014 года, когда стартовала аннексия полуострова Российской Федерацией.

"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также известно, что Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Армянска в Крыму снова жалуются на химические выбросы с предприятия "Крымский титан". Подробнее читайте в материале - Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

"Дойная корова" олигархов: почему в Украине зависла приватизация

ЗАЗ - банкрот: что мешает Украине стать "евроцехом" по производству автомобилей

Господдержка аграриев: помощь есть, эффекта нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: