​Что стало с украинскими предприятиями в оккупированном Крыму за 5 лет: опубликованы цифры

Прокуратура Автономной Республики Крым имеет доказательства "национализации" Россией более 4 тыс. украинских предприятий в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Так, "национализация" предприятий и организаций началась с марта 2014 года, когда стартовала аннексия полуострова Российской Федерацией.

"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4000 предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также известно, что Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

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