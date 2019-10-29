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Авто столкнулись лоб в лоб: момент страшного ДТП под Киевом попал на видео

вторник, 29 октября 2019, 16:26
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29 октября под Киевом в поселке городского типа Глеваха произошло страшное ДТП, в котором пострадали люди.

Как пишет паблик "Киев Оперативный" в социальных сетях, здесь лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, в результате страшной аварии есть пострадавшие. При этом точное их количество не сообщается.

На место прибыли медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

В полиции пока не делали официального заявления по поводу серьезной аварии под Киевом.

Тем временем в сети показали момент столкновения и его последствия.

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