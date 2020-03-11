RU  UA

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Промышленность

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

17:24
Меркель сделала пугающее заявление про масштабы эпидемии коронавируса в Германии
16:42
Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото Lime
16:39
Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" Lime
16:06
Дочь Миллы Йовович получила первую большую роль в кино. Теперь она - без пяти минут звезда Disney Lime
14:16
В России прогремел мощный взрыв в воинской части, много пострадавших: фото
14:03
Чарли Шин ответил на обвинения в изнасиловании 13-летнего мальчика Lime
13:40
Названы первые победители украинской музыкальной премии YUNA-2020 Lime
13:25
Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга Lime
12:53
Супруга Владимира Остапчука рассказала, почему затягивается их развод Lime
12:25
Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг Lime
11:54
На концерте группы Mozgi произошел неприятный инцидент - поклонница едва не лишилась волос Lime
11:23
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии

среда, 11 марта 2020, 16:07
переглянути новину українською

Украина должна восстанавливать сырьевую базу и увеличивать производство кокса для поддержки отечественной металлургии, чтобы уменьшить угрозу кризиса в отрасли.

Об этом заявил бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, передает "Главком".

"Риски кризиса действительно существуют, особенно в таких экспортно ориентированных отраслях, как металлургия. Безусловно, правительству потребуется принимать протекционистские меры ... Главная помощь - это развитие внутреннего рынка. Его емкость, с учетом износа металлофонда - более 300 млн тонн. Это - трубопроводы, сети коммунальные, транспорт, строительство, заказ металла для оборонных нужд и т.д.", - отметил Грищенко.

По его мнению, первоочередной задачей правительства является поддержка отечественной металлургической отрасли, и одним из направлений этого должно стать повышение производства кокса, необходимого для металлургии.

"В отношении кокса - его производство в последние годы значительно сокращено, вследствие потери угольной сырьевой базы на Востоке Украины. Сегодня потребители кокса обеспечивают коксохимические предприятия сырьем исключительно для собственных нужд, то есть объемы экспорта кокса несущественные, наоборот - определенная доля кокса сейчас импортируется", - сказал Грищенко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Ранее СМИ сообщали, что холдинг "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское", которое является крупнейшим в Украине добытчиком коксующегося угля, после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" 2018 вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Украинская промышлен­ность летит в пропасть: кто виноват и что делать

Кризис стоит у порога, а власть нас к нему подталкивает - президент "Укрметаллург­прома"

Ржавая инициатива: как депутаты росчерком пера готовы уничтожить целую отрасль

Близок к смерти: как спасти украинский автопром

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: