Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии

Украина должна восстанавливать сырьевую базу и увеличивать производство кокса для поддержки отечественной металлургии, чтобы уменьшить угрозу кризиса в отрасли.

Об этом заявил бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, передает "Главком".

"Риски кризиса действительно существуют, особенно в таких экспортно ориентированных отраслях, как металлургия. Безусловно, правительству потребуется принимать протекционистские меры ... Главная помощь - это развитие внутреннего рынка. Его емкость, с учетом износа металлофонда - более 300 млн тонн. Это - трубопроводы, сети коммунальные, транспорт, строительство, заказ металла для оборонных нужд и т.д.", - отметил Грищенко.

По его мнению, первоочередной задачей правительства является поддержка отечественной металлургической отрасли, и одним из направлений этого должно стать повышение производства кокса, необходимого для металлургии.

"В отношении кокса - его производство в последние годы значительно сокращено, вследствие потери угольной сырьевой базы на Востоке Украины. Сегодня потребители кокса обеспечивают коксохимические предприятия сырьем исключительно для собственных нужд, то есть объемы экспорта кокса несущественные, наоборот - определенная доля кокса сейчас импортируется", - сказал Грищенко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Ранее СМИ сообщали, что холдинг "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское", которое является крупнейшим в Украине добытчиком коксующегося угля, после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" 2018 вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018 был чистый убыток 988 млн грн.