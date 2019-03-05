Ситуация с лотерейным бизнесом сегодня хуже, чем в 90-х, и виновата в этом власть - президент "М.С.Л."

В массовом распространении в Украине нелегального игорного бизнеса следует обвинять в первую очередь не предпринимателей, которые его организовывают, а органы государственной власти, которые им это позволили.

Такое мнение в интервью телеканалу "Еспресо.TV" высказал президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко.

"Если люди организовывают какие-то игры, пусть даже в тени, это значит, что им дали возможность нелегально работать. Сделано это было путем уничтожения лотерейного рынка, который существовал и развивался в течение 2000-х годов. Тогда была преодолена основная проблема - недоверие людей к лотерее, как таковой. Но, к сожалению, в 2014 году властью было принято решение это все сломать. Был сделан ряд ошибочных, а возможно и сознательных шагов, что и привело к этой ситуации, которой в Украине не было даже в начале 90-х", - отметил Ложенко.

По мнению президента "М.С.Л.", все говорит о том, что шаги, в приведшие к уничтожению рынка лотерей (в частности - изменение налогообложения выигрышей, непринятие лицензионных условий для лотерейных операторов и прочие), совершались властью в чьих-то определенных интересах.

"К сегодняшней ситуации привел целый комплекс решений. И делалось это не ради уничтожения рынка, а ради его передела. Кому-то при власти захотелось рынок переделить", - подчеркнул Ложенко.

Напомним, в 2014 году на уровне законодательства были разработаны, а в следующем году приняты, новые правила налогообложения лотерей, в результате которых налогом стали облагаться даже мелкие выигрыши. Как следствие игрок, потративший, к примеру, 5 грн на билет, и выигравший 5 гривен, на руки получает лишь 4,56 грн. Кроме того, в 2014 году Министерство финансов согласно закону должно было разработать, а Кабмин утвердить, новые лицензионные условия для лотерейного рынка. Однако даже сегодня, осенью 2018 года, эти условия до сих пор не приняты. Также в 2014 году из закона "О государственном бюджете" неожиданно исчезли нормы о перечислении прибыли от лотерей на социальные нужды. Все это привело к тому, что по всей Украине вместо пунктов распространения легальных лотерей стали появляться незаконные игорные заведения.