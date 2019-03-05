РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

13:40
Обнаружили только при вскрытии: стало известно о врожденной патологии Децла
13:30
Клип на песню группы "ТИК" о выборах набрал более миллиона просмотров за 4 дня
13:21
Рабинович заявил о незаконности коалиции в Раде
13:14
Стало известно о новом маневре Путина с Керченским мостом: опубликованы фото
13:13
​Стрелок был при погонах: новые фото, видео и подробности убийства водителя в Киеве
13:10
В сети появилось фото "жутких" травм российского футболиста-дебошира, полученных в СИЗО
13:01
ВСУ нанесли смертельный удар по позиции боевиков "Прыщ": в сети показали мощное видео
12:59
​Масленица в Украине: во сколько обойдется главное праздничное блюдо в 2019 году
12:50
Был в коме: стали известны подробности смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз"
12:46
Тимошенко отреагировала на решение суда о незаконности повышения цен на газ
12:30
Ситуация с лотерейным бизнесом сегодня хуже, чем в 90-х, и виновата в этом власть - президент "М.С.Л."
12:29
"Прыжок" к потеплению: синоптик порадовала погодой в Украине в ближайшие дни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ситуация с лотерейным бизнесом сегодня хуже, чем в 90-х, и виновата в этом власть - президент "М.С.Л."

вторник, 05 марта 2019, 12:30

В массовом распространении в Украине нелегального игорного бизнеса следует обвинять в первую очередь не предпринимателей, которые его организовывают, а органы государственной власти, которые им это позволили.

Такое мнение в интервью телеканалу "Еспресо.TV" высказал президент оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко.

"Если люди организовывают какие-то игры, пусть даже в тени, это значит, что им дали возможность нелегально работать. Сделано это было путем уничтожения лотерейного рынка, который существовал и развивался в течение 2000-х годов. Тогда была преодолена основная проблема - недоверие людей к лотерее, как таковой. Но, к сожалению, в 2014 году властью было принято решение это все сломать. Был сделан ряд ошибочных, а возможно и сознательных шагов, что и привело к этой ситуации, которой в Украине не было даже в начале 90-х", - отметил Ложенко.

По мнению президента "М.С.Л.", все говорит о том, что шаги, в приведшие к уничтожению рынка лотерей (в частности - изменение налогообложения выигрышей, непринятие лицензионных условий для лотерейных операторов и прочие), совершались властью в чьих-то определенных интересах.

"К сегодняшней ситуации привел целый комплекс решений. И делалось это не ради уничтожения рынка, а ради его передела. Кому-то при власти захотелось рынок переделить", - подчеркнул Ложенко.

Напомним, в 2014 году на уровне законодательства были разработаны, а в следующем году приняты, новые правила налогообложения лотерей, в результате которых налогом стали облагаться даже мелкие выигрыши. Как следствие игрок, потративший, к примеру, 5 грн на билет, и выигравший 5 гривен, на руки получает лишь 4,56 грн. Кроме того, в 2014 году Министерство финансов согласно закону должно было разработать, а Кабмин утвердить, новые лицензионные условия для лотерейного рынка. Однако даже сегодня, осенью 2018 года, эти условия до сих пор не приняты. Также в 2014 году из закона "О государственном бюджете" неожиданно исчезли нормы о перечислении прибыли от лотерей на социальные нужды. Все это привело к тому, что по всей Украине вместо пунктов распространения легальных лотерей стали появляться незаконные игорные заведения.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ошибки или коррупция: в чьих интересах действуют должностные лица АРМА

"...И в животноводстве": Правильно ли передавать Нацбанку регулирование непрофильных рынков

Правительство совершает ошибку: почему Украина замораживает свои газовые месторождения

«Черные» последствия: чем обернется новое ограничение на расчеты наличкой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: