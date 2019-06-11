​Когда Украина получит транш МВФ: НБУ озвучил оптимистичный сценарий

Кредитный транш Международного валютного фонда Украина может получить до конца 2019 года при условии, что после выборов удастся сформировать новое правительство, которое сразу же начнет работу.

Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Reuters.

"Если правительство начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года", - сказала Рожкова и добавила, что в НБУ такой сценарий считают оптимистичным.

По словам замглавы НБУ, размер транша может составлять $1,3 млрд.

Также Рожкова напомнила про пиковые выплаты по долгам, которые предстоят Украине в этом году.

"Это будет очень напряженный период [...] Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одного транша", - подчеркнула Рожкова.

Как сообщал "Апостроф", МВФ сделал официальное заявление по сотрудничеству с Киевом.